La7 | tutte le novità dei palinsesti autunnali

(Di giovedì 4 luglio 2024) «È stata la stagione migliore di sempre da che io sono diventato editore di La7: sono 11 anni ormai», dice raggiante Urbano Cairo alla presentazione deiall’hotel Principe di Savoia di Milano. E continua: «Siamo partiti da una settima posizione e siamo arrivati quinti in prime time, mentre da aprile in poi eravamo quarti. Se si considera la fascia 20.00/22.30, La7 è stata la terza rete in Italia». Quindi, tutti i programmi restano confermati e dopo un miliardo di euro di perdite in 10 anni, c’è perfino un piccolo utile: 100mila euro. Tutti bravi e avanti così.? La prima si chiama Flavio Insinna che lascia la Rai e il 7 ottobre alle 18.35 parte al timone di un game show che dovrebbe trascinare gloriosamente il tg: «Ci abbiamo a lungo ragionato e finalmente lo portiamo a bordo.