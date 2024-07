Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di giovedì 4 luglio 2024) Roma, 4 luglio 2024 – Lacontinua: avanzare comunque, a dispetto delle forti perdite, per conquistare poche centinaia di metri di terreno. Che però nelle settimane o mesi diventano chilometri. Sempre marginali, vista la grandezza dell’Ucraina ma che consentono di diffondere, specie per l’audiencee per per i tanti filorussi in Europa, la vulgata dell’avanzata inarrestabile. La notizia è che i russi hanno preso il quartiere di Kanal - che si trova ad est della città, oltre il canale di irrigazione - nella città diYar, centro che una volta ospitava 12mila persone e sorge ad ovest di Bakhmut (che fu conquistata dai russi lo scorso anno, dopo 10 mesi di). L’avanzata è limitata, dato che ha permesso di conquistare appena 1,38 chilometri quadrati di terreno.