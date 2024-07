Investitori stranieri nelle Langhe | da minaccia a valore aggiunto Ecco come hanno cambiato il territorio

Leggi tutta la notizia su gamberorosso

(Di giovedì 4 luglio 2024) Nel gennaio scorso, con un convegno in occasione dell’evento Grandi, il consorzio di tutela Barolo Barbaresco Albae Dogliani, guidato dall'ex presidente Matteo Ascheri, aveva lanciato un appello ai giovani viticoltori per invitarli a respingere le sirene del mercato e mantenere le cantine locali sotto il controllo delle famiglie del. Adesso, sotto la guida di Sergio Germano, si volta pagina? «C’è da sperare che le famiglie mantengano le vigne e che queste non diventino oggetto di puro investimento speculativo. Tuttavia, è spesso impossibile comprare a prezzo di vendita. Ildelle vigne cresce esponenzialmente e scatena gli interessi: le attenzioni sono comprensibili», ammette Germano. Ma lascia intendere che con il fenomeno degli‘esterni’bisogna fare i conti con serenità, senza temere che ilpossa arrivare a perdere la sua identità.