Inter il giorno di Josep Martinez Buchanan ko non c’è fretta di sostituirlo

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di giovedì 4 luglio 2024) Il Genoa per cominciare, il Como per finire. Il calendario dell'campione d'Italia per la Serie A 2024/25 sarà subito un tuffo nel passato per l'ultimo arrivato di casa nerazzurra,, impegnato oggi nell'iter di visite mediche, firme e impegni per i canali ufficiali del club. I liguri furono la prima avversaria anche nel primo anno di Inzaghi sulla panchina nerazzurra, terminato con un secondo posto che ha fatto male almeno finché non è stato cancellato dal recente successo della seconda stella. Il derby di Milano arriverà alla quinta giornata, il 22 settembre (salvo anticipi) e nuovamente alla ventitreesima (2 febbraio). Le sfide con la storica rivale Juventus saranno invece alla nona (27 ottobre) e alla venticinquesima (16 febbraio a Torino): le gare di ritorno con bianconeri e rossoneri arriveranno quindi nello stesso mese, con in mezzo la Fiorentina a San Siro.