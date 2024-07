Inghilterra esito scontato Verso il trionfo laburista Sunak rischia un ko storico

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di giovedì 4 luglio 2024) Oggi la Gran Bretagna va alle urne e si prevede una vittoria storica e schiacciante dei laburisti. All’opposizione da ormai 14 anni, il partito di sinistra si è reinventato sotto Keir Starmer, smantellando la corrente trotskysta di Jeremy Corbyn e riavvicinandosi alla politica centrista del New Labour di Blair. Il 61enne Starmer, che punta tutto sullo slogan Change ("cambiamento") potrebbe conquistarsi oggi, a scrutinio concluso, una delle maggioranze più solide della storia. Un poll di YouGov ieri sera prevedeva una valanga: 431 seggi per i laburisti contro appena 102 per i Tory (una maggioranza Labour di 212, maggiore dal 1832). More in Common, un altro poll fra i più rigorosi, dava 430 al Labour e 126 ai Tory. Focal Data, il terzo poll più seguito: Labour a 444 seggi contro 108 dei Tory.