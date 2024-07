Incendi devastanti in California | evacuazione in corso per migliaia di abitanti

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di giovedì 4 luglio 2024) Roma, 4 luglio 2024 –di persone evacuate a causa degliche stanno sconvolgendo lasettentrionale, dove sono già bruciati più di 3500 acri. L’ultimoo di ingenti dimensioni sta divampando nella contea di Butte ed è stato deniminato Thompson. Le autorità hanno aperto un’inchiesta per chiarirne le cause. Le fiamme sembrano non aver provocato vittime, ma hanno danneggiato diverse strutture e sono stati registrati 8 feriti. Secondo il Department of Forestry and Fire Protection della(Cal Fire), il contenimento dell’o è solo al 7%. Il rischio diè aumentato dalla bassa umidità, dalle raffiche di vento e una pericolosa ondata di caldo, con temperature molto elevate. Nella prima metà del 2024, il Cal Fire ha registrato più di 2.