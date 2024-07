Il Paperino ‘sfrattato’ Ma l’attività va avanti

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di giovedì 4 luglio 2024) Prato, 4 luglio 2024 – Era una delle società sportive più invidiate del territorio, destinataria di un investimento da quasi 2 milioni di euro grazie a fondi Pnrr che dovevano dotarla di un impianto sportivo nuovo di zecca con spogliatoi, campi di calcio a 11, a 9 e a 7, oltre a tribuna e club house. Oggi, invece, è una società che rischia a breve termine di non avere nemmeno un campo sul quale allenarsi e giocare. E’ la vicenda in cui è rimasto invischiato ilSan Giorgio, da qualche giornodall’impianto di via di Baciacavallo che deve fare posto al nascente hub del riciclo tessile. Un campo contestato da anni per la vicinanza a Gida e che dopo lunghe riflessioni aveva portato il Comune a decidere di spostare impianto e società sportiva in via Lille, grazie anche ai fondi Pnrr.