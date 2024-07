il fenomeno Deepfake colpisce anche la Banca d’Italia | diffusi video falsi del Governatore

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di giovedì 4 luglio 2024) Lad'Italia ha recentemente lanciato un allarme riguardo laone di, creati con tecniche di, che riproducono in maniera artificiosa l'immagine e la voce delFabio Panetta. Questi, altamente sofisticati, sono progettati per veicolare messaggi ingannevoli con intenti fraudolenti, minando la credibilità delle istituzioni finanziarie e mettendo a rischio la sicurezza degli utenti. La minaccia deirappresentano una delle minacce più insidiose dell'era digitale. Utilizzando l'intelligenza artificiale, questipossono creare l'illusione di autenticità, rendendo estremamente difficile distinguere il vero dal falso. La tecnologiaè stata utilizzata in vari contesti, dai film di Hollywood alle truffe finanziarie, dimostrando una capacità di inganno senza precedenti.