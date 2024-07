Il battesimo del Seregno La nuova società è già in campo | Non sarà solo un’avventura

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di giovedì 4 luglio 2024) "Abbiamo lavorato in modo che non arrivasse il primo che passa per strada, ma persone che potessero dare continuità e garantissero un percorso di crescita strutturato. Nel mio primo mandato ho visto alternarsi tre presidenti in cinque anni a, oggi sono molto confidente che il prossimol’ultimo del mio secondo mandato e che insieme si possa programmare e costruire a più lungo termine". È toccato al sindaco Alberto Rossi presentare lache riporterà il calcio adopo i disastri di un anno fa. Appuntamento nel primo pomeriggio allo stadio Ferruccio, una location non casuale perché chi si è aggiudicato il bando comunale nondovrà far sì che ci sia una squadra di calcio in città, ma anche gestire le strutture sportive del Ferruccio appunto - con tutte le altreche vi gravitano - e del Seregnello.