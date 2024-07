Giuseppe si allontana da casa e non risponde al telefono | trovato morto in un campo

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di giovedì 4 luglio 2024) Si sono concluse nel peggiore dei modi le ricerche di, il ragazzo di 20 anni scomparso nei giorni scorsi da Sannicandro di Bari, in Puglia. Il suo corpo è stato rinvenuto in una zona di campagna, mettendo così fine alle speranze di ritrovare il giovane in vita. Le ricerche erano scattate subito dopo la sua scomparsa, coinvolgendo carabinieri, volontari e numerosi cittadini che si erano uniti agli sforzi per ritrovare il giovane. Purtroppo, le speranze si sono infrante con il ritrovamento del corpo, confermato dalle autorità localiLeggi anche: Giacomo Bozzoli fuggito in Maserati con la famiglia: potrebbe costituirsi dopo il compleanno del figlioLeggi anche: Tony Effe sgancia la bomba: “Una vip sposata mi scrive” Cos’è successo Sul posto sono intervenuti i carabinieri per effettuare i rilievi necessari e avviare le indagini per chiarire le circostanze della morte.