Giovedì sotto le stelle L’estate sbarca in centro

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di giovedì 4 luglio 2024) Tutti in piazza per i "le", tradizionale rendez-vous estivo. Stasera il primo dei quattro appuntamenti serali organizzati dal Comune e dal Comitato Commercianti delStorico: Sassuolo si popolerà di eventi, musica, spettacoli, mercatini, giochi per bambini e negozi aperti con promozioni realizzate ad hoc. La città sarà dominata dalla kermesse, da piazzale Della Rosa a piazza Risorgimento, passando per piazza Martiri Partigiani, piazzale Teggia, viale XX Settembre, via Cavallotti, Menotti, Mazzini, Clelia e Fenuzzi. "Una kermesse – commenta Federico Ferrari, assessore al commercio, turismo estorico – che solamente la sinergia tra pubblico, privato ed associazionismo può realizzare, puntualmente, ogni anno.