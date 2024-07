F1 su TV8 | orari GP Gran Bretagna 2024 il programma in chiaro dal 5-7 luglio

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di giovedì 4 luglio 2024) IlPremio dirappresenterà il dodicesimo dei ventiquattro atti che strutturano il Mondiale di Formula Uno. Si giunge, dunque, al proverbiale giro di boa della stagione più lunga di tutti i tempi. Si correrà da venerdì 5 a domenica 7. Sarà la settantacinquesima edizione dell’appuntamento, che non ha mai mancato l’appuntamento iridato. Si correrà per la cinquantottesima volta a Silverstone, diventata palcoscenico unico della prova dal 1987. Quali sono le tempistiche precise del GP di? È prevista una Sprint, oppure la struttura sarà quella canonica? Quali sono i fusida tenere a mente e come fare per seguire la corsa in TV? Classifica Mondiale costruttori F1: Ferrari seconda forza F1 –GPVENERDÌ 5ITALIANI) Ore 13.