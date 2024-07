Euronics 600 lavoratori a rischio La casa madre si smarca | Licenziamenti che riguardano i franchising

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 4 luglio 2024) “Sono circa 600 solo nel Lazio le lavoratrici ed idel gruppoche rischiano di perdere il posto di lavoro. 400 sono occupati direttamente nei punti vendita, altri 200 sono nelle società del gruppo“. A lanciare l’allarme è Fabrizio Pilotti, della Filcams Cgil che aggiunge “Non molleremo un centimetro per questo abbiamo dichiarato lo sciopero per un intero turno. Auspichiamo che l’azienda si presenti al tavolo in Regione, il prossimo passo sarà viceversa chiedere un tavolo di crisi, l’ennesimo, al Mimit”. Chiamata in causa, l’azienda però si. “In merito ai numerosi articoli pubblicati negli ultimi giorni su presuntioperati daItalia Spa, che ha concesso l’utilizzo del suo marchio a diversi operatori sul mercato, si precisa che talinulla hanno a che fare conItalia Spa, ma sono bensì riconducibili a Nova Spa, Kus Srl e Binova Srl, aziende licenziatarie del marchioe gestori indipendenti dei punti vendita in questione”.