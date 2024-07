Deadpool & Wolverine | si prevede un’apertura da 160 milioni al box office

Leggi tutta la notizia su cinefilos

(Di giovedì 4 luglio 2024): sida 160al boxA tre settimane dall’uscita nelle sale di, i dati del botteghino indicano un weekend di apertura potenzialmente da record per il primo film vietato ai minori dei Marvel Studios/Disney. Siche al suo debutto nel weekend dal 26 al 28 luglio il film arrivi ad incassare almeno 160-165di dollari. Questo non solo darebbe al film la migliore apertura del 2024 fino ad ora, ma anche il più grande lancio di sempre per un film vietato ai minori – un record ancora detenuto dal primo film di, che ha accumulato 133,7di dollari in patria quando è arrivato nelle sale nel 2016. La prospettiva di vedere il Wade Wilson di Ryan Reynolds unire le forze con il Logan di Hugh Jackman è chiaramente un’attrazione enorme, come era già evidente dai numeri di prevendita dei biglietti.