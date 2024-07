Danilovic e quel tiro da quattro in Virtus-Fortitudo Wilkins ammette | Sì era fallo

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di giovedì 4 luglio 2024) Bologna, 4 luglio 2024 – E’ stata l’essenza di Basket City, la serie, la partita, ancor di più iliconica dell’eterna sfida tra. Stagione 1997-98, la finale scudetto è una questione tutta bolognese tra lae la. Il 31 maggio 1998 a Casalecchio le due squadre si ritrovano l’una di fronte all’altra in gara 5 di finale scudetto. Laè avanti di 4, Fucka sbaglia dalla lunetta, palla alla, Alessandro Abbio passa a Sashache a 18” dalla fine infila la tripla subendoda Dominique. E’ l’ormai celeberrimo “da 4” che darà la svolta alla sfida, vinta dallaal supplementare e alla vittoria bianconera dello scudetto. Per la parte bianconera di Bologna questo è un ricordo dolcissimo e l’occasione per sbeffeggiare i cugini, perla biancoblù invece amarezza e recriminazione perinesistente.