Daniela Santanché chiesto il rinvio a giudizio per falso in bilancio

(Di giovedì 4 luglio 2024) I pubblici ministeri della Procura di Milano hannoilper la ministra del Turismo,Santanchè, nell’ambito del processo Visibilia per accuse diin. La notizia è stata resa nota dal procuratore Marcello Viola, che ha comunicato che la richiesta riguarda anche altre sedici persone tra amministratori e sindaci di Visibilia, oltre alle società Visibilia Editore Spa (quotata in borsa), Visibilia Srl (attualmente in liquidazione) e Visibilia Editrice Srl. Secondo l’accusa, i bilanci delle suddette società sarebbero stati falsificati dal 2016 al 2022 per Visibilia Editore Spa, dal 2016 al 2020 per Visibilia Srl, e dal 2021 al 2022 per Visibilia Editrice Srl. I magistrati sostengono che la corretta formazione dei bilanci avrebbe rivelato una perdita del capitale sociale già a partire dai bilanci del 2016 per Visibilia Editore Spa, del 2014 per Visibilia Srl, e del 2021 per Visibilia Editrice Srl.