Come La La Land e Past Lives raccontino la stessa cosa

(Di giovedì 4 luglio 2024) La musica si abbassa e lascia spazio a un’espressione di sconforto. È melancolia, quello stato di serenità misto a tristezza che ti prende quando ripensi alla tua vita. Mia e Nora guardano la persona davanti a loro pensando asarebbe potuto essere e a ciò che è stato. La Laraccontano la vita, l’amore e le scelte delle persone a modo loro e la conclusione che raggiungono è però la: per alcuni siamo quelli che restano, per altri quelli che se ne vanno. E va bene così. Non c’è un giusto e uno sbagliato, ma ciò che ci permette di rimanere fedeli a noi stessi e a ciò che diventiamo. Mia e Seb: un attimo che vale una vita La La, fonte, 01 DistributionLo fa Chazelle, in anticipo di quasi 10 anni rispetto al concetto di Multiverso e di altre vite, altre persone (lui forse solo Wong Kar Wai col suo In the Mood for Love).