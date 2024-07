Come cambia il tabellone di Wimbledon con il ritiro di Hurkacz? Vantaggio diretto per Djokovic E Sinner…

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di giovedì 4 luglio 2024) Hurbertera uno degli uomini più attesi aed era accreditatouna delle mine vaganti nel terzo Slam della stagione. Il tennista polacco è infatti un punto di riferimento sull’erba e ambiva a farsi strada in terra londinese, ma il numero 7 del mondo è uscito al secondo turno. Sotto per 1-2 contro il francese Arthur Fils, stava cercando di aggiudicarsi il tie-break del quarto set per trascinare la contesa alla quinta frazione, ma sul 7-7 è caduto in tuffo sottorete e quando si è rialzato gli è ceduto il ginocchio destro, costringendolo al. Hurbert, che una decina di giorni fa aveva perso la finale del torneo ATP 500 di Halle contro Jannik Sinner, si era spinto in semifinale anel 2021 (perdendola contro Matteo Berrettini), mentre nel resto della carriera vanta un ottavo di finale (2023), un terzo turno (2019) e due eliminazioni al debutto (2018 e 2022) a queste latitudini.