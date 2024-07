Cocaina nel calzino pusher35enne preso dai finanzieri nel Napoletano

Leggi tutta la notizia su primacampania

(Di giovedì 4 luglio 2024) NAPOLI – In provincia di Napoli, idi Castellammare di Stabia hanno arrestato in flagranza di reato uno spacciatore che nascondeva lain un, occultato dietro il camino elettrico della sala da pranzo. L’uomo era già nel mirino delle forze dell’ordine dopo la segnalazione di una fiorente piazza di spaccio. Dopo diversi appostamenti, isono riusciti a individuare il pusher e a perquisire la sua abitazione. Oltre alla, sono stati trovati e sequestrati una patente di guida e due carte di credito rubate, il cui furto era stato denunciato lo scorso 5 giugno. Al termine dell’udienza di convalida, il giudice del tribunale di Torre Annunziata ha imposto allo spacciatore l’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria in attesa del processo.