Cinque cose da tenere d’occhio prima dei quarti di finale

(Di giovedì 4 luglio 2024) 2024-07-04 14:26:17 Lettori di JustCalcio.com, vi riportiamo in versione integrale l’ultima notizia pervenuta in redazione: Mancano solo sette partite di Euro 2024 e il torneo ha insegnato molto agli spettatori più attenti mentre ci avviciniamo aidi. Una tra Inghilterra, Francia, Germania, Spagna, Paesi Bassi, Turchia, Portogallo o Svizzera verrà incoronata campione d’Europa, ma quale nazione avrà un vantaggio sui suoi prossimi avversari? In vista delle ultime otto gare, scegliamoa cui prestare attenzione durante i due giorni di gara. La rinascita di Gakpo Finora i Paesi Bassi non hanno soddisfatto le aspettative e sono stati duramente criticati dagli esperti locali, ma un giocatore che puòla testa alta è Cody Gakpo.