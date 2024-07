Buongiorno-Napoli accordo vicino De Laurentiis presente all’incontro

Leggi tutta la notizia su napolipiu

(Di giovedì 4 luglio 2024)al: incontro positivo con De. Sky rivelacol Torino. Ultimi dettagli da definire per il trasferimento del difensore.: Trattativa in dirittura d’arrivo, DeIlè a un passo dall’acquisto di Alessandro. Secondo quanto riportato da Sky Sport, la trattativa per il difensore del Torino è entrata nella fase decisiva. Nel pomeriggio di giovedì si è tenuto un incontro cruciale, al quale ha partecipato anche il presidente Aurelio De. La sua presenza sottolinea l’importanza dell’operazione per il club azzurro. L’con il Torino sarebbe già stato raggiunto sulla base di 35 milioni di euro più 5 di bonus. Ora ilsta lavorando per definire gli ultimi dettagli con il giocatore, compresi i diritti d’immagine.