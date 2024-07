Brindisi portavalori assaltato da un commando armato lungo la statale | spari e auto in fiamme

Leggi tutta la notizia su tpi

(Di giovedì 4 luglio 2024) Unè stato rapinato da undi criminalila strada613 in direzione di, nel tratto compreso tra San Pietro Vernotico e Torchiarolo, a cavallo tra le province die Lecce. Almeno tree un furgone sono stati dati alledalla banda e sarebbero stati esplosi anche colpi di arma da fuoco. Il colpo è avvenuto nel mattino di oggi, giovedì 4 luglio. Assalto ad unsulla Lecce-ore 08.00 all'altezza di Torchiarolo. I malviventi avrebbero esploso colpi di arma da fuoco ed incendiatovetture su entrambi i sensi di marcia per ostacolare l’intervento delle Forze dell’ordine. pic.twitter.com/QRNTEDvx7C — TeleRama (@TeleRamaNews) July 4, 2024 Non ci sarebbero feriti tra le guardie giurate che si trovavano a bordo del