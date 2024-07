Autonomia la destra sempre più spaccata | lite continua sullo Spacca-Italia

Leggi tutta la notizia su lanotiziagiornale

(Di giovedì 4 luglio 2024) Il fronte contro l’ad allargarsi. Non solo nel centrosinistra, pronto a richiedere il referendum abrogativo nei cinque consigli regionali in cui la maggioranza è guidata da Pd e 5 Stelle. Ma anche nel centro, conpiù Regioni perplesse sul disegno di legge Calderoli epiùture all’interno della coalizione. I dubbi sollevati dal presidente della Regione Calabria, Roberto Occhiuto, sono ormai arci-note, ma negli ultimi giorni si sono aggiunti anche quelli del presidente del Lazio, Francesco Rocca, vicino a Fratelli d’. “Non attiverò l’”, ha detto sottolineando come il problema derivi dai “20 miliardi di debito”. Se non vengono definiti i Lep, quindi, non si può andare avanti e per il momento la richiesta dell’non può essere intrapresa nel Lazio.