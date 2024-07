Anticipazioni Temptation Island del 4 luglio | la decisione di Lino

Leggi tutta la notizia su dilei

(Di giovedì 4 luglio 2024) Si rinnova l’appuntamento con. Il reality show tutto dedicato ai sentimenti torna su Canale5 con la guida di Filippo Bisciglia e sono attese le prime decisioni. Alessia non è infatti convinta del suo rapporto cone vorrebbe fermarlo prima che si spinga troppo oltre con le single: la richiesta del falò di confronto ha infatti meravigliato tutti, perfino il diretto interessato che in prima battuta ha deciso di non presentarsi. Ma cosa succederà il 4del 4La prima puntata disi era conclusa con il falò di confronto trae Alessia rimasto in sospeso. Lei non era per niente convinta del comportamento del suo fidanzato, che si è immediatamente messo a suo agio all’interno del villaggio e ha iniziato a darsi da fare con le single.