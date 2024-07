Addio a Maria Rita Viaggi | le cause della morte

Leggi tutta la notizia su tvzap

(Di giovedì 4 luglio 2024), lea una delle ‘Signorine buonasera’Rai: è morta ieri, mercoledì 3 luglio 2024,, una delle annunciatrici che ogni giorno e ogni sera raccontavano agli italiani il palinsestoRai. La donna, che non aveva ancora 70 anni, viveva a Grossetto. ( dopo le foto): leL’annunciatrice Raiè morta il 3 luglio 2024 nella sua abitazione di Grosseto a causa di un malore improvviso.era in casa insieme a suo marito, vano ogni tentativo di soccorso del 118. Annunciatrice in emittenti locali, poi negli anni Ottanta, arrivò il debutto in Rai. Fino al 2003 laha condotto il meteo del Tg1. Speaker regionale delle previsioni meteorologiche, è stata anche capo ufficio stampaWarner Brothers Disco.