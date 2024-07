Abdou sabato l’ultimo viaggio per il Senegal

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di giovedì 4 luglio 2024) Sarà rimpatriatala salma diDiokhane, il 12enne nato a Jesi, residente a Falconara ma la cui famiglia è originaria del, dopo una risposta incredibile da parte della comunità di Castelferretti, frazione dove viveva con mamma, papà e tre fratelli. Anche i commercianti della popolosa frazione hanno fatto, e stanno facendo, la loro parte: una moltitudine di attività ha avviato una raccolta fondi parallela a quella promossa, l’altro ieri, anche dal sindaco Stefania Signorini per sostenere il trasferimento. Le risorse, poi, sembra verranno messe insieme entro lunedì e consegnate (con un bonifico) ai parenti che, invece, da quanto ricostruito dal Carlino, dovrebbero partire già nella giornata odierna per fare ritorno in terra natale.