A Roma la terza edizione de Il Goal della Vita

(Di giovedì 4 luglio 2024)– Lunedì 8 luglio si terrà alade “Il”. L’iniziativa, promossa dall’Associazione Mida Academy e dall’Associazione IURIS Vittime del DoverePolizia di Stato, in collaborazione con il Policlinico Umberto I e l’Università diLa Sapienza e patrocinata dall’IDI IRCSS Istituto Dermopatico dell’Immacolata, con il patrocinioCittà Metropolitana diCapitale, del Coni e dell’Ordine degli Avvocati di. L’iniziativa ha quest’anno come slogan “In salute e sicurezza con lo sport nel mondo dell’era digitale”. Anche per questaci sarà, in qualità di madrina, Maria Consiglio Visco Marigliano. Appuntamento alle ore 9 in piazza del Campidoglio aper l’aperturamanifestazione con la partecipazioneBanda nazionale dell’Esercito italiano.