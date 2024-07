Wimbledon 2024 Sinner | Con Berrettini match di altissimo livello Io un po’ fortunato nei tiebreak

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di mercoledì 3 luglio 2024) “Siamo molto amici, a volte ci alleniamo insieme, giochiamo insieme in Davis ed è difficile doversi affrontare qui, al secondo turno, in uno torneo così importante. È stato undi, ho avuto anche un po’ di fortuna nei tre tie-break“. Così Jannikha commentato a caldo ilcontro Matteo, valido per il secondo turno di. Undavvero spettacolare, che si è concluso in tre ore e 46 minuti con il risultato di 7-6(3) 7-6(4) 2-6 7-6(4). “Sapevo che avrei dovuto aumentare il miose volevo avere delle chance, lui è uno specialista dell’erba, qui ha giocato una finale: per me era una sfida e sono felicissimo di come ho gestito le situazioni – ha aggiunto–. Ci sono degli alti e bassi in un, sono soddisfatto”.