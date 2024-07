Villa Castelli accusa | minacce di morte e tentata rapina dell’auto di una donna arrestato 37enne Carabinieri

Leggi tutta la notizia su noinotizie

(Di mercoledì 3 luglio 2024) Di seguito un comunicato, corredato di foto, diffuso dai: Nei giorni scorsi, i militari del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di FrancaFontana hannoin flagranza di reato undel luogo per i delitti die resistenza a pubblico ufficiale. Nel corso di una serata, il giovane si è avvicinato a unache era seduta sotto la veranda della propria abitazione e l’ha minacciata die strattonata con il fine di farsi consegnare le chiavi della sua autovettura. Nonostante il rifiuto opposto dalla vittima, l’uomo è riuscito ad accedere all’interno del veicolo, rovistando alla ricerca di denaro e oggetti di valore, per poi darsi alla fuga a piedi per le vie limitrofe non appena i familiari della persona offesa, udite le grida di aiuto, sono intervenuti in suo soccorso.