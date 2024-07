Vairano Patenora domenica la prima edizione della Granfondo Alto Casertano

Leggi tutta la notizia su casertanotizie

(Di mercoledì 3 luglio 2024). Una novità assoluta va a impreziosire il calendarioRace Cup Mtb Centro Italia. Parliamodell’, pronta al suo esordio fissato perprossima a(CE). La gara è considerata “prova jolly” del programma del circuito interregionale, che mette insieme alcune delle classiche di Lazio, Abruzzo e Campania. Il percorso scelto dal Croccanti Racing Team, la società organizzatrice, misura 39 km per 1.380 metri, un tracciato intenso, con il solo 5% di strada asfaltata, panorami straordinari e tanto divertimento considerando i vari single track previsti come anche le discese tecniche ricche di cambi di direzione. Le iscrizioni si stanno moltiplicando di ora in ora, per adesso hanno già dato la loro adesione il portacolorisocietà organizzatrice VincenzoRocca, Pasquale Di Lorenzo, il laziale Giovanni Pensiero ma ci saranno anche altri bigMtb del Centro Italia pronti a dire la loro per la vittoria.