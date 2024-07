Uno chignon intrecciato per la sottotenente Leonor di Spagna

Leggi tutta la notizia su amica

(Di mercoledì 3 luglio 2024) Da ogni lato lo si guardi, lodellaPrincipessadiè perfetto. L’acconciatura migliore da indossare sotto un cappello militare con visiera, militare in tutto e per tutto. La sua perfezione non permette, per esempio, alle ciocche di restare morbide è di confondersi sul volto. E sullo sguardo alto e diretto della principessa diventata. Tra il rigore della pettinatura, le emozioni, in realtà, si sono mostrate libere. Tra i membri della famiglia reale spagnola. Sia quandoincrocia lo sguardo del padre, Re Filippo VI di, sia quando si lascia abbracciare da una emozionatissima Sofia.