Una stanza per lo smart working per i familiari dei pazienti di Oncoematologia

(Di mercoledì 3 luglio 2024) Pisa, 3 luglio 2024 – La “room” realizzata all’Edificio 1 del presidio ospedaliero di Santa Chiara è il primo esempio concreto di come può svilupparsi il progetto strutturato di raccolta fondi “Io sto con Chiara” che l’Aoup ha lanciato qualche settimana fa, nell’ambito del programma di reperimento di risorse alternative e integrative a sostegno di piani di sviluppo e obbiettivi da realizzare con il contributo di soggetti esterni. Grazie alla donazione dell’Unione Industriale Pisana, infatti, l’Aoup ha potuto realizzare, negli spazi dell’Unità operativa dipediatrica, un ambiente familiare, colorato, confortevole e accogliente per ospitare i genitori e caregivers dei bambini in cura e agevolarli nel lavoro agile da remoto.