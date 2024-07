Tari Bologna 2024 rebus notifiche e tocca pagare la mora per i ritardi

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di mercoledì 3 luglio 2024), 3 luglio– Disagi e rabbia per la. Il limite massimo perla tassa sui rifiuti scadeva ieri l’altro, ma tranelle consegne in buchetta e, soprattutto, la novità che impone al Comune l’invio del prospetto di pagamento tramite pec non solo alle persone giuridiche, ma anche alle fisiche che abbiano la posta elettronica certificata come domicilio digitale nell’Indice nazionale dei domicili digitali (per esempio perché iscritto a ordini professionali), ha creato non pochi disagi ai cittadini. Se infatti alcuni non si sono accorti di avere ricevuto l’avviso via pec, dovendo correre ai ripari in tutta fretta, c’è stato persino chi, non avendo la posta certificata, ha atteso un bollettino cartaceo mai arrivato o che ha tardato, nonostante i solleciti fatti all’Ufficio Tassa rifiuti di Palazzo d’Accursio.