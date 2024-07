Serie A 2024 2025 | ecco come avverrà la scelta delle partite Dazn-Sky giornata per giornata

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di mercoledì 3 luglio 2024) Una nuovaA sta per partire. Sabato 17 agosto alle ore 18:30 prenderà il via la primadel campionatoe nasce anche un nuovo campionato per quel che riguarda i diritti tv: infatti dalparte il bando quinquennale con cui la Lega diA ha venduto i diritti ae Sky connovità rispetto al passato. Andiamo a sciorinarle punto per punto. GIORNI E ORARILe gare di ognidel Campionato diA si disputano,regola generale: venerdì ore 20.45 (1 anticipo), sabato ore 15.00 (1 anticipo), sabato ore 18.00 (1 anticipo), sabato ore 20.45 (1 anticipo), domenica ore 12.30 (1 anticipo), domenica ore 15.00 (2 gare), domenica ore 18.00 (1 posticipo), domenica ore 20.45 (1 posticipo), lunedì ore 20.