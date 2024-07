Roma incidente nel deposito ATAC | gravissimo operaio

Leggi tutta la notizia su ilcorrieredellacitta

(Di mercoledì 3 luglio 2024) Uns’è verificato stamattina in via di Tor Vergata presso l’areadell’. Un dipendente della società di trasporti, per cause ancora in corso di accertamento, restava coinvolto in un grave, cadendo all’interno di una struttura utilizzata per la manutenzione dei mezzi. I Carabinieri indagano sulla dinamica di unsul lavoro nel quale è rimasto gravemente ferito un dipendente– ilcorrieredellacitta.comL’impiegato sembra aver battuto con violenza la testa e ha perso conoscenza. Immediata la richiesta di aiuto al 118 e gli operatori sanitari sono corsi sul posto per trasportare il ferito in codice rosso presso l’ospedale di Tor Vergata. Le sue condizioni restano estremamente gravi ed è in pericolo di vita.