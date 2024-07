Ricordi in mostra Un tuffo nel passato

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di mercoledì 3 luglio 2024) A Frontino ha preso il via nei giorni scorsi e durerà fino a settembre "Amarcordin" esposizioni di foto, oggetti e manufatti della Civiltà Contadina e nel contesto del Festival degli Spaventapasseri nato da un’idea di Mauro Cima e giunto alla quindicesima edizione. "Oggetti e immagini che rimandano a frammenti di vita vissuta - spiega la curatrice dellaPierina Dominici - un paesaggio umano ed economico specchio di quella Italia rurale che ha visto protagonisti i nostri avi, padri e nonni. Una testimonianza di frontinesi che hanno attraversato gran parte del novecento, fotogrammi evocativi di persone scomparse e di ciò che hanno vissuto". "Come scriveva Antonio Mariani storico Sindaco del luogo - aggiunge la Dominici - "Frontino, una delle Piccole Italie, simbolo di valori saldi, di civiltà e costumi, dove sono figure eccellenti il Sindaco, il Maestro, il Medico, il Parroco, i Frati, ma anche il fabbro ferraio Arunte, il sellaio Aldino, il falegname Ottaviano, il barbiere Dminichin, l’accalappiacani Vergilion, la sarta di alto rango Lucia, che cuce i vestit bon per le feste, la sarta di livello plebeo Cristina, che cuce i vestit trist per i giorni feriali e da lavoro, e l’ingegnoso e pluriesperto artigiano "Menischricch" capace anche di rifare gli occhi alle pulci.