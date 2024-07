Reggiseno addio | cos’è il movimento No Bra e perché è un cambiamento culturale più che di costume

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 3 luglio 2024) Chiedete a qualsiasi donna qual è la prima cosa che fa appena rientrata a casa. Molto probabilmente vi dirà che si slaccia il. O che lo tira dall’altra parte della stanza. Croce e delizia dell’abbigliamento femminile, ilvive di grandi contraddizioni: un po’ nasconde, un po’ richiama lo sguardo. Un po’ esalta, un po’ costringe il corpo. C’è chi lo indossadeve (ma ne farebbe volentieri a meno) e chi lo trova un alleato per sentirsi più sexy, sicura e a proprio agio. Guardatevi intorno: sempre più donne hanno smesso di indossare ilsotto i vestiti. Succede sulle passerelle, sui red carpet, in strada e nei locali, tanto che il fenomeno ha preso un nome: No Bra (letteralmente: niente). Fino a pochi anni fa nessuno si sarebbe sognato di metterne il discussione l’utilizzo: il reggipetto, come si diceva una volta, si metteva dalla pubertà fino alla tomba.