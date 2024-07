Raccolta dei rifiuti a Bergamo online il nuovo bando da 21 milioni di euro all’anno

Leggi tutta la notizia su bergamonews

(Di mercoledì 3 luglio 2024). Lunedì 1° luglio il Comune diha pubblicato ilper affidare il servizio di gestione deiurbani e servizi accessori di pulizia. Attualmente il servizio è svolto da Aprica-A2A che, fino all’individuazione delgestore, continuerà ad occuparsi delladeie dell’igiene del suolo in regime transitorio. L’importo posto a base di gara è di 21di(somma a cui andrà applicato il ribasso proposto in fase di aggiudicazione di gara) per un appalto di sette anni, con la possibilità di rinnovare il contratto per ulteriori due anni. Gli operatori che parteciperanno alla gara avranno tempo fino al 2 settembre per presentare le loro offerte. Il criterio di aggiudicazione sarà quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa che valuterà il miglior rapporto qualità-prezzo.