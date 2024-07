Progetto Tech Diversity | il quarto incontro gruppo locale Urbact di Arezzo

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di mercoledì 3 luglio 2024), 3 luglio 2024 – Si è tenuto nei giorni scorsi presso la FondazioneComunità ildeldi, creato nell'ambito dele composto da Comune Di, Confindustria Toscana Sud -, Camera di Commercio-Siena, Punto Impresa Digitale, ITS Prodigi -, ITIS Galileo Galilei -, ARTI - Centro di coordinamento per l'Impiego-Bibbiena-Cortona, Confcommercio, CNA -, Informagiovani, FondazioneComunità, Università di Oklahoma e imprese del territorio. Nell'occasione, gli stakeholder del territorio hanno raggiunto un accordo su un'importante punto fermo del: gli obiettivi strategici del Piano d'Azione Integrato (PAI) della città per una migliore inclusione delle giovani donne NEET e dei giovani NEET con disabilità nei settori produttivie digitale del territorio.