Palio di Siena rinviato per la seconda volta causa maltempo

(Di mercoledì 3 luglio 2024) Ildi, celebre competizione equestre che ogni anno attira migliaia di spettatori da tutto il mondo, ha subito un nuovo rinvio adelle avverse condizioni meteo. La corsa, originariamente prevista per ieri e dedicata alla Madonna di Provenzano, non si terrà nemmeno questa sera adelle forti piogge che hanno colpito la città. La decisione è stata ufficializzata con l’esposizione della bandiera verde fuori dal Palazzo Pubblico in piazza del Campo, segnale inequivocabile che la gara non avrebbe avuto luogo. Il rinvio è stato determinato dopo un violento acquazzone che si è abbattuto suun’ora prima dell’uscita programmata di cavalli e fantini dall’entrone del Palazzo Pubblico. Il, quindi, è stato posticipato al 4 luglio.