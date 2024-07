MotoGP GP Germania 2024 | numeri statistiche curiosità Marquez si riprenderà la sua storica fortezza?

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di mercoledì 3 luglio 2024) Il nono atto del Motomondialeandrà in scena nel weekend del 5-7 luglio al Sachsenring, dove si disputerà la 33ma edizione de jure del Gran Premio di. L’appuntamento ha però una storia articolata, anche a causa delle vicissitudini politiche che hanno interessato il Paese tedesco nell’arco del XX secolo. È capitato di avere anche due GP contemporaneamente in terra teutonica. Quello diOvest e quello diEst! Il primo è stato decisamente più presente rispetto al secondo, ma il Sachsenring si trova proprio in Sassonia, dunque in una regione che apparteneva all’oggi defunta DDR. Dunque, domenica il tortuoso autodromo edificato nel cuore dell’Europa ospiterà il proprio 38° GP iridato. Ai dodici Gran Premi diEst tenutisi fra il 1961 e il 1972 vanno aggiunti tutti i Gran Premi didal 1998 in poi.