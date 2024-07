Moda uomo | le scarpe comode alla conquista dell’estate 2024

Leggi tutta la notizia su tpi

(Di mercoledì 3 luglio 2024) Negli ultimi anni laha registrato e continua a registrare una serie di cambiamenti. In particolare, è interessante notare come anche nei contesti formali sono sempre più gettonate soluzioni che, oltre allo stile, valorizzano anche il comfort e il benessere, soprattutto per quello che riguarda le calzature. Le, del resto, sono fondamentali per assicurare una postura corretta e per non provocare stress o irritazioni ai piedi. Non stupisce, quindi, che vengano annoverate come elementi imprescindibili degli outfit maschili anche per l’estate. Le calzaturedadi Scholl per l’estateTra le realtà di riferimento nel campo delle calzature ergonomiche e confortevoli c’è sicuramente Scholl, storico marchio nato nel 1899 a Chicago con oltre 120 anni di storia e di esperienza nel settore.