Misericordia il nuovo punto prelievi

(Di mercoledì 3 luglio 2024) Ladi Campi rafforza la propria collaborazione, avviata da tempo, con ladi Comeana. E lo fa con l’apertura, a cura di Ambulatori della, di undel sangue che sarà attivo alla sede della Medicea, in piazza degli Scalpellini, il martedì, giovedì e sabato dalle 7.15 alle 9.15 senza prenotazione. Si tratta diconvenzionati Asl e per per privati (per quest’ultimi è previsto anche un buono colazione), che rientrano in una serie di ulteriori novità per l’associazione di volontariato carmignanese che prevedono, in accordo con la Casa di accoglienza del posto, anche altre opportunità, a partire dal trasporto gratuito per tutti gli over 65 residenti nel Comune di Carmignano che prenotano visite ed esami presso l’Ospedale Santo Stefano a Prato, i Centri Asl della provincia di Prato e gli ambulatori delladi Campi.