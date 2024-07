Meteo a Bergamo oggi ancora rovesci e qualche temporale | da giovedì torna il sereno

Leggi tutta la notizia su bergamonews

(Di mercoledì 3 luglio 2024) Francesco Sudati del Centrolombardo ci accompagna a vedere come sarà ile in provincia nelle prossime ore e nei prossimi giorni. Analisi Sinottica Un flusso di correnti dall’Oceano Atlantico favorisce sulla nostra regione una certa variabilità ed una attenuazione del caldo, con brevi episodischi a tratti possibili sia in montagna che in pianura. Temperature massime che tenderanno ad essere leggermente inferiori ai valori medi trentennali di riferimento 1991-2020. Mercoledì 3 luglio 2024 Tempo previsto: breve impulso perturbato tra la notte e le prime ore del mattino, che vedrà maggiore probabilità di fenomeni tra le Prealpi e le zone pianeggianti settentrionali, in rapido spostamento verso i settori di bassa pianura in mattinata.