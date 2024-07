Media | Kamala prima scelta dopo Biden

Leggi tutta la notizia su servizitelevideo.rai

(Di mercoledì 3 luglio 2024) 15.10 La vicepresidente UsaHarris è la migliore alternativa per sostituire Joenel caso che il presidente statunitense decidesse di non proseguire la sua campagna elettorale a causa dell'età avanzata. Lo afferma l'agenzia Reuters citando alcune fonti interne all'entourage della campagna di. Alcuni influenti esponenti del Partito Democratico hanno proposto anche alternative alla Harris come i governatori di California (Gavin Newsom) e Michigan (Gretchen Whitmer). Tuttavia escludere la Harris sarebbe quasi impossibile.