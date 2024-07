Martinez l’Inter aspetta solo te | conto alla rovescia per le visite mediche!

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di mercoledì 3 luglio 2024)si prepara ad accogliere Josep, che è ormai diventato realtà. Presto tutto si concretizzerà con le, per le quali è già partito il countdown dei tifosi nerazzurri.– Il countdown per l’arrivo di Josepalè ufficialmente partito. Mentre la dirigenza nerazzurra si trovava ieri a dover fronteggiare la spiacevole notizia dell’infortunio di Tajon Buchanan col Canada, una assolutamente piacevole arrivava sulla definizione dell’accordo col Genoa per il portiere spagnolo. Con, ovviamente, la conseguente programmazione delle. L’iter medico persarebbe dovuto esserci già da qualche giorno, prima di subire dei rallentamenti a causa di dettagli burocratici da sistemare.