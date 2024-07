Martinez all’Inter visite mediche confermate! Tutti i dettagli – Sky

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di mercoledì 3 luglio 2024) Josepsarà il nuovo secondo portiere dell’Inter per la prossima stagione. Come riportato da Sky Sport, l’accordo tra il club nerazzurro e il Genoa è stato raggiunto e il calciatore spagnolo svolgerà le– Josepsarà presto un nuovo portiere dell’Inter. Arriva dal Genoa, dove da protagonista ha dimostrato di essere un portiere affidabile in Serie A. Domani mattina, il portiere spagnolo svolgerà lea Milano, prima all’Humanitas e subito dopo al CONI, un passaggio formale che precederà l’annuncio ufficiale da parte del club. Ecco il terzo colpo di mercato! Tutto fatto NUOVO PORTIERE – Con l’arrivo di, l’Inter si assicura un secondo portiere di sicuro affidamento alle spalle del titolare Yann Sommer.