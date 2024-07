L’uso di smartphone e social influisce sul rendimento scolastico?

Leggi tutta la notizia su giornalettismo

(Di mercoledì 3 luglio 2024) Da anni si discute sull’utilizzo degliall’interno delle scuole da parte degli studenti. Nelle ultime ore, il Ministro Valditara ha annunciato che le prossime linee guida (per l’anno2024/2025) potrebbero essere ancor più restrittive rispetto a quelle indicate nella circolare del dicembre del 2024, soprattutto per quel che riguarda le scuole elementari e medie. Ma è reale l’influenza tra l’utilizzo delle piattaformee il? LEGGI ANCHE > È in arrivo una nuova stretta suldei cellulari in classe La ricerca condotta dal Dipartimento di Sociologia dell’Università Milano-Bicocca – in collaborazione con l’Università degli Studi di Brescia, Centro Studiis, Associazione Sloworking e finanziato dalla Fondazione Cariplo – ha analizzato le risposte ai questionari di diverse migliaia di studenti che frequentano le scuole in Lombardia e i risultati scolastici (in attesa di un confronto con i risultati della prova Invalsi).