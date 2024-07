Luciano Darderi si gode il suo primo successo a Wimbledon | Sto esprimendo un buon livello sull’erba non me l’aspettavo

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di mercoledì 3 luglio 2024) Prima volta ae prima vittoria per. Un’affermazione di grande impatto emotivo per l’italo-argentino (n.37 del ranking), che ha prevalso nel confronto con uno specialista dell’erba come il britannico Jan Choinski (n.174 del mondo) per 7-5 4-6 2-6 7-5 6-2. Una sfida disturbata dalla pioggia e bravoa chiudere il quarto parziale proprio nel momento in cui Giove Pluvio si è fatto sentire maggiormente. Una partita che ha dato seguito a quanto si era già notato ad Halle e a Maiorca di un adattamento rapido a una superficie che, in teoria, non è la sua preferita: “Si, sto facendo vedere che ho un, non mi aspettavo di giocare così bene su erba. Ero due set a uno sotto, dopo aver vinto ilho avuto un calo mentale, ma sono riuscito a ritrovarmi e tornare in gioco.