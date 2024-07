L’ex Interzuccheri passa a Officine Mak

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di mercoledì 3 luglio 2024) L’acquisizione attraverso asta pubblica, eMak, il colosso della rigenerazione urbana e della riqualificazione d’aree dismesse, già titolare a Melzo del recupero delGalbani, si aggiudica anche l’area ex, oltre 40mila metri quadrati in zona industriale, a loro volta in attesa di rinascita. "A breve - così la società - predisporremo un progetto, accurato e sostenibile". La notizia dell’imminente acquisizione dell’area era nell’aria da settimane, ieri pomeriggio l’ufficializzazione da parte diMak in una nota. "Mak - vi si legge - ha acquisito attraverso asta pubblica la proprietà dell’area ex, un terreno di oltre 40mila metri quadrati a Melzo, zona est di Milano. Protagonista di molteplici interventi rigenerativi urbani in Lombardia e hinterland milanese, la società è già impegnata nello stesso territorio con il vasto progetto di riqualificazione residenziale e commerciale nell’area ex Galbani".